Ma quindi, com'è andata a finire? Tranquilli: Cristiano Ronaldo si può riabilitare. Alla fine, il gesto prodigioso è arrivato da Gigio Donnarumma, che non solo ha toccato la sfera fortissima del fuoriclasse portoghese. Ma l'ha pure deviata quel tanto che basta per farsi aiutare dal palo. Al minuto 16 di Juve-Milan è infatti andato in scena l'unico momento clou di tutta la partita: dal dischetto, CR7 si è presentato contro il portiere della Nazionale. Che ha messo in atto un autentico miracolo. Dunque, sonni un po' più tranquilli per il numero sette bianconero, che non ha certamente disputato una partita sbalorditiva: ma sul rigore, ecco, ha trovato un facile alibi.