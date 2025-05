Rigore per l'Inter: il commento di Calvarese

AFP via Getty Images

Continua a far discutere l’episodio che ha portato al calcio di rigore in favore dell’Inter nella sfida contro il Verona. A fare chiarezza ci ha pensato l’ex arbitro Gianpaolo Calvarese, che tramite il suo profilo Instagram ha commentato l’intervento arbitrale di Manganiello, confermandone la correttezza.L’episodio si è verificato nel primo tempo: su un suggerimento di Arnautovic per Frattesi, Valentini interviene cercando di interrompere l’azione, ma tocca il pallone con il braccio. L’arbitro inizialmente lascia proseguire, ma viene poi richiamato al monitor dal VAR per una revisione. Dopo aver rivisto le immagini, Manganiello assegna il rigore che Asllani trasforma, portando in vantaggio i nerazzurri.

“Manganiello richiamato all'On Field Review dal VAR per un netto fallo di mano di Valentini che vale il calcio di rigore: il braccio del difensore argentino si oppone a un passaggio, andando verso il pallone e impedendo che filtri in profondità. Provvedimento corretto”, ha scritto Calvarese.Le parole dell’ex fischietto confermano la bontà della decisione arbitrale, seppur tra le proteste del Verona, che ha visto l’episodio pesare sull’equilibrio del match. Un momento chiave che ha indirizzato la sfida e acceso il dibattito.