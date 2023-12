«Se quello successo in Genoa-Juventus fosse successo in Genoa-Roma, Mourinho avrebbe avuto la stessa reazione di Allegri? L’arbitro ha arbitrato bene avrebbe detto o avrebbe disertato la conferenza stampa o risposto in portoghese?». E' quanto dichiarato da Massimo Brambati, ex calciatore, che ha rilasciato un’intervista a Tmw, dove è intervenuto parlando anche del rigore non concesso ai bianconeri per il fallo di mano di Bani in Genoa-Juve.