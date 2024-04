Colpo di mano Bremer: il commento di Marelli

Avanti il, sotto la. E i bianconeri sono sotto all'Unipol Domus Arena, dove un calcio di rigore di Gianluca Gaetano cambia la storia della partita, che pure viveva su ritmi particolarmente serrati.Ma il tocco di mano di Bremer sul colpo di testa di Dossena è stato segnalato come falloso dall'arbitro.Luca, commentatore arbitrale di DAZN, ha commentato così il rigore assegnato alla squadra di Claudio Ranieri: "Io non l'avrei mai dato, c'è il tocco di mano ma è girato di spalle e va considerato questo". Marelli ha infatti insistito sulla posizione di Bremer, che non poteva non vedere la traiettoria del pallone.