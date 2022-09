, ex arbitro, analizza così il match di Firenze per il Corriere della Sera: "Doveri e Aureliano per arbitrare Fiorentina-Juventus. Al 42’ rigore di Paredes che allarga il braccio colpendo il pallone: in ritardo Aureliano invita Doveri al monitor che conferma il penalty. Perin para il tiro. Nella ripresa gioco in area bianconera senza altri gol viola grazie a Perin. L’esperto Doveri arbitra all’inglese ma con 25 falli e 4 gialli".