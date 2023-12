"No,è chiaro che poi tanto ci saranno sempre tutte le polemiche. Noi dovevamo vincerla sul campo. E’ un episodio che commenterete voi…", quanto detto da Manuel Locatelli ai microfoni di Sky Sport sul rigore non concesso alla Juve per il fallo di mano di Bani. Così come Allegri, anche il centrocampista italiano non ha voluto fare polemiche, preferendo che siano gli altri a commentare l'evidente errore di Massa e di Fabbri, che era al Var.