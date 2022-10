Ryanair VAR

non avere schermi TV https://t.co/b5yOU5cxwS — Ryanair Italia (@Ryanair_IT) October 5, 2022

E' stata una notte stellare per le prime due italiane impegnate in questo turno di Champions, con Inter e Napoli che si sono imposte ripsettivamente su Barcellona e Ajax. Questa sera toccherà a Juve e Milan cercare di emulare quanto fatto da nerazzurri e partenopei, per continuare a coltivare la speranza di qualificarsi alla fase successiva. Ci sono da registrare però alcuni episodi accaduti ieri nel big match di San Siro, con i Blaugrana che hanno recriminato per un calcio di rigore non concesso, in occasione del fallo di mano di Dumfries. Rigore che è non è stato concesso e che ancora una volta non ha lasciato indifferenti 'quelli' di Ryanair. Come accaduto già nel 'famoso' episodio legato a Candreva in Juve-Salernitana infatti, la compagnia aerea ha voluto ironizzare anche su questo episodio, pubblicando un tweet attraverso i propri account social.'Ryanair-VAR. Non avere schermi TV'. Di seguito il post.