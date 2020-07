Luca Marelli, ex arbitro di Serie A, torna sul rigore negato alla SPAL ieri sera contro l'Inter : "Era rigore - ha scritto l'ex fischietto su Twitter -. La disponibilità del pallone non esiste nel regolamento. Quel che deve essere valutato è il contatto, regolare o meno. Furbo Strefezza, ingenuo Handanovic, VAR non può mai intervenire. Buona notte". Stamani la stoccata a La Gazzetta dello Sport, sempre su Twitter: "​A.D. 2020, il principale quotidiano sportivo italiano: la disponibilità del pallone... Boh..."