Polemica social, poi rientrata "forzosamente" in casa Juve dopo il rigore non concesso dall'arbitro Rosario Abisso alla Juventus per l'evidente fallo di Foulon del Benevento ai danni di Federico Chiesa. Inviperito per la decisione arbitrale, infatti, il figlio maggiore dell'allenatore bianconero Nicolò Pirlo ha subito condiviso una storia su Instagram con il fermo immagine del fallo su Chiesa e le emoji ironiche ad applaudire il direttore di gara. Poco dopo, tuttavia, Pirlo jr. ha rimosso il post. Ma molti hanno fatto in tempo a notarlo.