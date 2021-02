1









"Rigore netto, lo ha preso per un braccio"



Questa è la spiegazione data dall'arbitro Gianpaolo Calvarese a Samir Handanovic per il rigore assegnato dopo on field review alla Juventus. Il soggetto della frase è Ashley Young, che ha, per l'appunto, preso per il braccio destro Juan Cuadrado impedendogli di intervenire di testa su un cross proveniente da sinistra. Il direttore di gara non se n'era accorto, ma il Var Irrati lo ha chiamato al monitor e la conseguenza è stata inevitabile. Rigore e gol del pareggio di Cristiano Ronaldo!