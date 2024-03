Le parole di Luca Marelli



La decisione di Ayroldi dopo l'On field Review

Rigore per: ormai sembra una sentenza. I nerazzurri passeggiano anche sul Genoa, ma non manca il penalty a mettere tutto in discesa.Stavolta èche atterra, subito dopo il destro - aveva già calciato, il centrocampista - in area di rigore, finito prontamente a lato.Dopo l'on field review, Ayroldi ha confermato il calcio di rigore."Contatto che avviene prima che il pallone sia uscito. Non è rigore per me. Frendrup cerca di colpire il pallone e il contatto arriva sulla gamba già distesa di Barella. L'on field review poteva cambiare la decisione, per me è un normalissimo scontro di gioco. Interviene Frendrup, ma sono normali dinamiche".Dopo aver valutato l'azione per oltre un minuto, l'arbitro Ayroldi ha confermato la dinamica e dunque il calcio di rigore, poi trasformato da Alexis Sanchez.