Il designatore arbitrale, Rocchi, ha spiegato così la decisione di non assegnare il rigore in Genoa-Juve per il fallo di mano di Bani: "Non è un errore al 100%, però è più rigore che non. La differenza vera è che la deviazione diventa fondamentale se ti cambia radicalmente la direzione del pallone. Non c'è il 100% dell'intervento VAR perché ci sono delle considerazioni, più del braccio che della deviazione, che ci portano a un'interpretazione che può essere soggettiva. Il fallo di mano è la cosa più complessa per gli arbitri, perché è sempre un'interpretazione soggettiva. In questo caso, braccio largo e rigido è rigore sempre"