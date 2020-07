1









Milan-Juve e tutti gli episodi chiave. Ecco la moviola dei principali quotidiani sportivi nazionali, che commentano così il rigore assegnato ai rossoneri per tocco di mano di Bonucci.



TUTTOSPORT - Un solo episodio controverso, ma decisivo. Al 24’ su cross di Hernandez l’arbitro ammonisce Rebic per fallo di mano. Chiamato al Var, si accorge che il rossonero aveva toccato di petto e c’era stata poi una deviazione col braccio di Bonucci, punita col rigore. Decisione al limite: il tocco di Rebic non influisce («le suddette infrazioni si concretizzano anche se il pallone tocca le mani/braccia del giocatore provenendo direttamente dal corpo di un giocatore vicino», recita il regolamento). Bonucci sembra avere inizialmente il gomito leggermente aperto, poi lo ritrae e quando la palla lo colpisce il braccio pare (la prospettiva è schiacciata) attaccato al corpo. Visto che Bonucci era in ritardo su Rebic, l’arbitro può aver valutato il gomito inizialmente largo come volontario. I dubbi restano".



CORRIERE DELLO SPORT - "Partita molto buona per l’internazionale Marco Guida, che sta continuando la sua crescita: ieri sera, ha fatto una cosa da... arbitro vero, concedendo un ottimo vantaggio sulla rete del 3-2 del Milan (peccato per il giallo non fatto!). Sul punteggio di 2-0, pallone in area, Rebic tocca di petto, davanti a lui c’è la deviazione di Bonucci, sembra azione finita ma non è così. Nel VOR, al lavoro c’è Giacomelli che dono in lungo check chiama Guida al monitor: perché quella deviazione è arrivata con il braccio sinistro, l’inquadratura proposta dal VAR non è la migliore (non si appressa la profondità) ma il tocco è netto e, dalla telecamera alle spalle del difensore bianconero, si può notare come sia staccato. Nell’occasione, rischia tantissimo Rebic: evidentemente ha visto il tocco di braccio, protesta dicendo qualcosa a Guida che lo ammonisce e lui gli avvicina pericolosamente la mano sinistra vicino alla faccia (tanto che l’arbitro chiude gli occhi)".



GAZZETTA DELLO SPORT - "Al 59’ davanti alla porta difesa da Szczesny duello Rebic-Bonucci. L’arbitro vede fallo del milanista e gli mostra il giallo per proteste: ma il Var gli mostra che il croato colpisce di petto, il bianconero col braccio largo. Giallo per Bonucci ed è rigore per il Milan".