Un uso esagerato del VAR uccide lo spettacolo. Nelle ultime giornate sono proliferati i rigori assegnati con la moviola in campo e pure la Juve ne ha fatto le spese a San Siro. "Applicato così il VAR è una sciagura", scrive Giancarlo Dotto su Il Corriere dello Sport. "Il gol annullato a Simeone contro l'Atalanta, i rigori fischiati a Bonucci contro il Milan e Patric contro il Lecce, solo alcuni dei casi più recenti. Quello di Patric, in particolare, grida vendetta. Leggi di natura, biomeccanica elementare: l'unica chance del ragazzo in caduta di far sparire il braccio era di trasformarsi nel dottor Stranamore del film di Kubrick. [...]. Bisogna decidere una volta per tutte se braccia e mani fanno parte del corpo umano, come risulterebbe da qualunque atlante di anatomia, o se si tratta invece di accessori con una forte propensione eversiva, che sarebbe poi quella di non separarsi dal corpo nel nanosecondo in cui la palla li sfiora. Ha ragione Zenca: 'Un regolamento buono per il calcio balilla'. L'amputazione degli atri superiori sarebbe l'unico modo di osservare le regole".