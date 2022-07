Pierpaoloè l’allenatore del, società del torinese neo promossa in Serie D. Questa mattina, la, all’interno delle mura amiche della Continassa, ha giocato il suo primo test amichevole della stagione, proprio contro il Pinerolo.“Dare dei giudizi, a questo punto, è parziale. Non si discute il valore tecnico tattico della squadra, a livello organizzativo siamo al top. Una grande impressione, una bellissima giornata, una bella cosa da vivere”.“Ha giocato con il 4-3-3, poi Allegri è un allenatore che dà tanto anche a livello individuale. Interpretavano il modulo in maniera precisa, cercando di sfruttare le qualità dei singoli, una squadra improntata a questo, al di là di come occupavano il campo. C’è l’idea di sfruttare le qualità dei singoli. Una squadra compatta, forte. Poi vabbé, noi non siamo ancora in attività, quindi con il passare del tempo è diventato difficile tenere botta”.“Spiccano, le qualità sono indiscusse. Ma al di là dei nuovi, si è vista anche la vecchia guardia, i giocatori più esperti. Il vantaggio di Pogba è che ci è già stato, Di Maria magari deve ancora ambientarsi. Al di là di questo, però, non si discutono, hanno fatto benissimo”.“Ha segnato il primo gol, quello che ha sbloccato la partita. Noi abbiamo fatto un bellissimo primo tempo, loro hanno spinto e noi ci siamo difesi, abbiamo fatto una buona prestazione e Di Maria ha fatto un gran gol. Tiro di mancino, da destra è rientrato e ha messo la palla sotto l’incrocio”.“Un giocatore che si è fatto notare, è stato concreto, anche se la partita nel secondo tempo era diversa. Si vede la grande condizione fisica e la voglia di emergere, di rispondere presente, questo è quello che letto io dal campo”.“Per noi un regalo, una cosa da ricordare, giornate che per chi fa calcio sono il top. Viviamo per questo, ringraziamo la Juve e la nostra società che ci ha permesso questo. Un centro sportivo che sembra di stare in un altro mondo, per noi un’esperienza unica. Da parte dei giocatori della Juve grande serietà e rispetto per noi, trattamento ottimo e questo ci ha fatto un enorme piacere. A fine primo tempo, Allegri ha fatto i complimenti ai ragazzi e non è una cosa da tutti i giorni, ci riempie di orgoglio”.