"TeoreMax - La versione di Allegri". L'allenatore della Juve si è raccontato all'ex difensore bianconero Andrea Barzagli nel corso di un'intervista su Dazn, eccone un passaggio:



PARTITA DA RIGIOCARE - "Più facile? Le due finali di Champions. La prima o la seconda? La prima. Spiegazione di Cardiff? Lì ci siamo arrivati non in ascesa, ma un po' in discesa. Avevamo fatto 4 mesi giocando con i quattro davanti, eravamo favoriti non considerano che il Real arrivava in ascesa. Con gli infortuni al primo tempo, poi, abbiamo pagato. Come dice Messina, le grandi sfide lo dice con le grandi difese. Quando giochi una finale, con qualità da entrambe le squadre, chi difende meglio vince".