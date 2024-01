Poco dopo le 11 è iniziato l'incontro tra Gabriele Gravina, presidente federale, e la Lega Serie A, tutti presenti nella sede dalla Federcalcio in via Allegri a Roma. Si dovrà parlare, in particolare, della riforma del calcio italiano, che prevede la riduzione delle società nei campionati professionistici, in vista dell’assemblea straordinaria indetta per modificare lo statuto cancellando il diritto di veto.C'è il presidente di Lega Lorenzo Casini con l’amministratore delegato Luigi De Siervo, ma sono anche presenti l’ad dell’Inter, Giuseppe Marotta, e Francesco Calvo, Cfo della Juventus. E non solo: ci sono anche l’ad del Sassuolo Giovanni Carnevali, la Ceo della Roma Lina Souloukou, il dg della Fiorentina, Joe Barone, i presidenti del Torino (Cairo), Verona (Setti), Salernitana (Iervolino), Frosinone (Stirpe) e Lecce (Sticchi Damiani) la CEO della Roma, e gli ad di Atalanta, Luca Percassi, Bologna, Claudio Fenucci, Empoli, Rebecca Corsi.