Sì, perché la strada verso la riforma del calcio italiano si apre con il presidente che in Consiglio federale presenterà la bozza del suo progetto volto alla sostenibilità e stabilità del sistema. Un punto di partenza per affrontare la crisi, con l’obiettivo è portare al calcio più risorse. Il primo step è la riforma del format, con la Serie A a 18 squadre. Si passerebbe da tre a due retrocessioni/promozioni. Una bozza su cui lavorare da subito per arrivare a renderla operativa a partire dalla stagione 2024/2025. Pochi i consensi fino a qui, "con i presidenti - scrive la Gazzetta - che la scorsa settimana in Assemblea di Lega hanno ascoltato il report della Deloitte sui possibili scenari con il campionato a 18, ma la maggioranza delle società è rimasta molto scettica, e tanti presidenti convinti che la riduzione del numero di squadre comporterebbe inevitabilmente un taglio dei ricavi".Come si legge: "Al momento il progetto è quello di avere due sole Leghe: una di Serie A a 18 con 2 retrocessioni, un’altra con la Serie B (o B1) e una Serie C Elite (o B2), la prima a 18 squadre con due promozioni e due retrocessioni, la seconda a 18 squadre con due promozioni e tre retrocessioni. Quindi una Serie C diciamo classica, con 36 squadre divise in due gironi. In pratica si scenderebbe dagli attuali 100 club tra A, B e C, a 90".Molti presidenti sono convinti che con meno partite arrivino anche meno soldi: dalla biglietteria, la riduzione è stata valutata tra il 2 e il 10%, alle sponsorizzazioni, stimato in un -15-20% dei ricavi, per arrivare alla questione diritti tv, al momento entrata principale, in cui il calo dei ricavi è previsto tra il 15 e il 20%, a causa della riduzione della quantità di match e di un minor interesse nella lotta salvezza. Tanti, troppi rischi e dubbi, ad oggi.