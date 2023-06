Infatti, il Dagl - Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio - avrebbeil provvedimento che spostava dal primo all’ultimo grado di giudizio della giustizia sportiva (il Collegio di garanzia) il confine da superare per rendere operative le eventuali penalizzazioni decise nei processi sportivi. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport, che sottolinea come nelle ultime ore fossero emersi dei dubbi anche a livello internazionale: la giustizia sportiva è inserita in un contesto sovranazionale, rispondendo al Cio e alle Federazioni internazionali.