La Champions League si prepara a una storica riforma per il triennio 2024-2027. Niente posti garantiti per le big come previsto con l'eventuale Superlega voluta da Florentino Perez, ma il numero di squadre si allargherà a 36 anziché 32.



COSA CAMBIA - Il numero di partite per chi arriverà fino in fondo salirà a 17 perché la prima fase comprenderà 10 gare, che giocheranno tutte le squadre qualificate. Da capire, adesso, a chi saranno assegnati i quattro posti in più: come riporta il Corriere dello Sport, potrebbe essere stilato un tabellone in stile playoff per assegnarli in estate, o privilegiare i campionati che hanno meno posti. La Ligue 1 ad esempio ne vorrebbe uno in più, ma Premier e Liga vorrebbero arrivare a cinque posti. Nella prima fase ci sarà un unico raggruppamento composto da 36 squadre divise in 4 fasce in base al ranking Uefa: 5 partite in casa e 5 in trasferta, e due avversarie saranno pescate dalla stessa fascia. Al termine della prima fase le prime 8 voleranno agli ottavi, mentre le classificate dal nono al ventiquattresimo posto spareggeranno tra di loro che decretare le 8 mancanti per il tabellone a eliminazione diretta.