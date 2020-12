1









Sulle pagine del Telegraph viene svelata la possibile riforma della Champions League. La Uefa sta pensando di aumentare le squadre nella fase a gironi da 32 a 36 e valuta due diversi percorsi, ognuno con 10 partite per ogni squadra: in uno ci sarebbero sei gironi da sei squadre e partite di andata e ritorno; nell'altro, le 36 squadre affronterebbero dieci avversari diversi scelti da un sistema che garantirebbe partite equilibrate in base all'avversario. Un modello come quello utilizzato in NBA. Poi, le sedici qualificate andrebbero agli ottavi, le altre scenderebbero in Europa League.