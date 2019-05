di Federico Mariani

Archiviati i festeggiamenti per l’ottavo scudetto, la Juventus prepara la rifondazione. Non è dato sapere se sarà rivoluzione, ma è probabile che i bianconeri opereranno concretamente in ogni reparto. Uno dei settori in cui i campioni d’Italia interverranno è il centrocampo. Tra i possibili partenti c’è Miralem Pjanic, con Sami Khedira come secondo profilo destinato a lasciare la Continassa. Il bosniaco è corteggiato da diversi top club europei e la Juve potrebbe sacrificarlo per poi investire parte dell’incasso per piazzare almeno un grande colpo. I nomi della rifondazione non mancano comunque.



ISCO – Il profilo più blasonato è indubbiamente Isco. Lo spagnolo classe 1992 si è imposto all’attenzione del grande pubblico europeo grazie alle vittorie con la maglia del Real Madrid. Con i Blancos ha alzato al cielo per quattro volte la Champions League, mostrando talento e duttilità tattica. Nonostante la sua preferenza nell’esprimersi sulla trequarti, Isco sa muoversi perfettamente anche a centrocampo. Difficilmente potrebbe essere il sostituto ideale di Pjanic, ma le sue qualità calcistiche rappresentano un valido motivo per tentare l’affondo.



SAVIC – Un gol per salvare una stagione travagliata. Sergej Milinkovic-Savic ha vissuto un’annata complicata a causa di diversi infortuni e delle ripercussioni fisiche del post Mondiale. Tuttavia, il centrocampista serbo classe 1994 è tornato in forma nel finale, giusto in tempo per regalare alla Lazio la Coppa Italia. La sua potenza fisica straripante, abbinata ad una tecnica notevole, lo rende una mezzala molto appetita, specialmente in un centrocampo a tre. Milinkovic-Savic è da diverso tempo uno degli obiettivi della Juventus. Forse, questa sessione di mercato potrebbe essere quella giusta per piazzare il colpaccio.



ZANIOLO – Quasi nessuno si sarebbe aspettato una stagione simile da Nicolò Zaniolo. Arrivato a Roma nell’affare che ha portato Radja Nainggolan all’Inter, si è rivelato una pedina preziosissima nello scacchiere di Eusebio Di Francesco. Può esprimersi bene come mezzala, trequartista o addirittura come componente di un tridente. Proprio questa capacità di adattarsi a più schemi ha spinto la Juve ad avviare le trattative con la Roma. Un’operazione complicata sia per le richieste giallorosse che per la concorrenza del Tottenham, ma non irrealizzabile.



POGBA – A volte ritornano. Paul Pogba ha lasciato il segno tra i tifosi bianconeri. Nei suoi quattro anni a Torino, ha conquistato altrettanti scudetti e sfiorato la Champions League. Probabilmente, il francese saluterà il Manchester United, ma ancora non è dato sapere dove giocherà. La Juve sfida il Real Madrid e spera nel ritorno di Paul. Certamente non andrebbe a sostituire Pjanic, dati gli esperimenti fallimentari nel ruolo di regista. Ma un giocatore con numeri simili non può non far gola.