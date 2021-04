E' stato avvistato in centro e poi a bordo campo per guardare gli allenamenti di Giorgio, suo figlio, ma le voci su di lui aumentano. Allegri ha ancora una casa a Torino e le sue "scorribande" in città smuovono i bookmaker per cui sarà sicuramente lui il prossimo allenatore della Juventus. Come riporta la Gazzetta dello Sport, non ci sono spifferi di incontri con uomini bianconeri nelle ultime ore, ma il suo nome è sempre più al centro delle discussioni sul futuro del club: tutti gli indizi a lui come fulcro della rivoluzione targata Elkann, che può toccare ogni poltrona.. Così, spiega la Gazzetta, ha sottolineato la centralità della proprietà nel progetto Juve, nel presente e anche per il futuro. Si avverte da più parti l’esigenza di cambiare pelle in maniera pesante., perché l’ex tecnico aveva chiesto già all’epoca un profondo rinnovamento della rosa non condiviso dai due dirigenti e tornerebbe con poteri maggiori, alla Ferguson appunto. Come riporta la Gazzetta, Paratici mai come in questo momento sembra vicino all’addio e l'incertezza riguarda anche Nedved. Senza di loro il ritorno di Allegri sarebbe molto più facile.