Continua a fare muro Federico Chiesa di fronte alle proposte di rinnovo della Fiorentina. Il classe '97 vorrebbe lasciare i viola e la Juventus è ancora in prima fila dopo aver quasi chiuso l'affare un anno fa (c'era l'accordo con il giocatore ma per Commisso era incedibile). Per convincerlo a firmare, il presidente ha pensato anche a una clausola di 70/80 milioni da inserire nel nuovo accordo ma non c'è stato nulla da fare. Chiesa non vuole rinnovare e la Fiorentina ha aperto alla cessione, la Juve ci pensa.