Passa il tempo, ma Sami Khedira non molla la presa. Il centrocampista tedesco non ha nessuna intenzione di anticipare la fine del contratto con la Juventus previsto per giugno 2021, e continua a respingere le proposte di risoluzione da parte della società. Il giocatore non rientra nei piani dell'allenatore e la Juve gli sta trovando da tempo una sistemazione: a pesare sul bilancio del club, sono i 6 milioni netti a stagione che guadagna l'ex Bayern Monaco. Il suo rapporto coi tifosi bianconeri, a causa di questa vicenda, è sceso ai minimi storici.