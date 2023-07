"È vero, decisi di rifiutare un'offerta di Galliani da 140 milioni. Erano 60 subito e altri 80, pagabili in 5 anni con la Champions. Non me ne sono pentito”, queste le dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito, riportate dal Messaggero sulla mega offerta che il Milan fece per Milinkovic Savic.