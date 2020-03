La Juve si allena all'Allianz Stadium alla vigilia del match di domani sera contro l'Inter che si giocherà a porte chiuse. Calcio d'inizio alle 20.45, circa 50 giornalisti accreditati e spalti vuoti. Un evento più unico che raro che la Juve sta preparando di conseguenza. Parte dell'allenamento odierno, infatti, si svolgerà all'Allianz Stadium. L'appuntamento per i calciatori bianconeri era alle 14 alla Continassa. Lì un piccolo riscaldamento e la preparazione per salire sul pullman percorrendo quel kilometro scarso che separa il centro di allenamento bianconero dallo stadio.La squadra ha varcato i cancelli dello stadio alle 15.25, nella mezz'ora precedente parte dello staff bianconero era arrivata all'Allianz su vetture della società, guidate da uno degli uomini della sicurezza del club bianconero che ha fatto avanti e indietro per tre volte almeno. Una volta dentro Sarri inizierà a preparare la partita tatticamente, darà le ultime indicazioni ai calciatori, gli farà respirare l'atmosfera dello stadio che tra poco più di un giorno sarà esattamente come lo vedono oggi: deserto e in silenzio. Una situazione più unica che rara, appunto. La Juve la gestisce così.