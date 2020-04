I giocatori della Juventus all’estero dovrebbero fare rientro in Italia entro questa settimana. È quanto riportato da SportMediaset: se inizialmente il ritorno di Cristiano Ronaldo e compagni era previsto immediatamente dopo Pasqua, è credibile aspettarsi che il termine sia stato posticipato solo di qualche giorno, anche se comunicazioni ufficiali ancora non ce ne sono. Va ricordato che i calciatori di rientro dai paesi esteri sono soggetti ad un periodo obbligatorio di quarantena di 14 giorni, dunque questo weekend rappresenta il limite se la ripresa degli allenamenti resta programmata per il 4 maggio, data di fine lockdown. Sempre che il coronavirus lo permetta.