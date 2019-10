Il rientro di Douglas Costa è ormai a un passo. Il talento brasiliano si è infortunato contro la Fiorentina oltre un mese fa ma questi sono gli ultimi giorni di lavoro differenziato alla Continassa dove l'ex Bayern si sta allenando anche in questi giorni. Sarri non vuole forzare i tempi di recupero ed è difficile vederlo in campo contro il Bologna alla ripresa del campionato. Più facile che sia a disposizione per la partita successiva contro la Lokomotiv Mosca in Champions League.