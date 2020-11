Servirà la Juventus al gran completo per uscire trionfanti dal tour di force di partite in programma fino a Natale. La nota positiva arriva dalla difesa, che nel giro di due partite riabbraccerà Chiellini, Bonucci e Demiral. In particolare, il capitano potrebbe strappare una convocazione per la sfida di Champions League contro la Dynamo Kiev. Giorgio ha smaltito il problema muscolare che lo ha tenuto ai box nell’ultimo periodo, e suda sui campi della Continassa per riprendere per mano la retroguardia bianconera. Corre verso una convocazione per la sfida europea, al più si rivedrà contro il Torino.