Il rientro di Cambiaso è prioritario per la Juventus: dal Como al PSV, segnali preoccupanti

AFP via Getty Images

Alla Juventus serve Cambiaso: i segnali da Savona e Kelly

Forse ci si era dimenticati un po' troppo dell'assenza die l'impatto che ha per la Juventus. La trasferta a Como e l'andata con il PSV però evidenziano in maniera chiara come non averlo a disposizione è un problema. Lo sarebbe in generale considerando le qualità del giocatore. Lo è ancora di più visto la rosa bianconera, che non si è dimostrata pronta per sostituire Cambiaso.La prestazione di Savona a Como e quella di Kelly con il PSV (oltre il secondo tempo contro la squadra di Fabregas) hanno acceso due campanelli d'allarme. L'italiano adattato a sinistra è una soluzione non percorribile alla lunga, soprattutto se si aggiungono i problemi fisici con cui deve convivere. E Kelly al momento non è pronto, almeno da terzino, almeno fino a quando non si inserirà nella squadra. E quindi?e che ha già sostituito Cambiaso in maniera ottimale. Ma Weston non ha ancora il potere di sdoppiarsi. O fa il trequartista - bene - come ieri, o il terzino.

che spera di averlo a disposizione per il big match con l'Inter. La possibilità c'è, non certo la certezza, soprattutto pensando in ottica "titolarità" (). Il primo passo sarà la convocazione, poi il rientro in campo. Al momento comunque Motta dovrà pensare come se non ce lo avesse. E quindi si riproporrà il ballottaggio, con Savona che si candida a tornare titolare. L'Italiano si è riposato in Champions e Kelly ha vissuto una serata complicata. In ogni caso, la Juve ha bisogno di Cambiaso, il "vecchio" Cambiaso. Per un po' ne ha fatto a meno, riuscendo in qualche modo a non sentire troppo la mancanza. Ecco, ora non più.