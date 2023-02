Come racconta Gazzetta, è una noia senza coppe L’Europa è sempre l’Europa e per uno come Allegri, che preferisce le settimane piene a quelle vuote, l’impegno del giovedì non potrà mai essere considerato un intralcio: "L’ho detto ai ragazzi, l’Europa ci offre l’opportunità di riempire il calendario. Stare tutta la settimana senza giocare è noioso, sarebbe meglio fare domenica-mercoledì ma giovedì-domenica non è un problema. Stiamo recuperando tutti, abbiamo una rosa importante per giocarcela: i cinque cambi aiutano, a patto che io li azzecchi naturalmente. Inutile stare a lamentarsi, quando ci dicono di giocare noi lo facciamo. Dobbiamo essere bravi a riempire il cammino con più partite possibili".