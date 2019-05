Laha chiuso la propria stagione tra le mura dell'Allianz Stadium con un pareggio percontro l', ma soprattutto con la festa per l'ottavo scudetto consecutivo e con il saluto a Massimiliano, il cui addio è stato ufficializzato nella giornata di venerdì, e ad Andrea, che chiuderà la propria carriera nella prossima partita contro la Sampdoria. Tornando alla partita, non è stata tra le prestazioni più brillanti dei bianconeri e non potrebbe essere altrimenti, considerate le scarse motivazioni, ma ha dato comunque spunti importanti da analizzare.arrivano proprio per i due grandi protagonisti nella notte dello Stadium, in onore soprattutto della loro carriera, soprattutto alla Juventus. Tra i migliori, poi, non può mancare un ottimo Wojciechtra i pali, oltre a un convincente Mario, che ha finalmente trovato il primo gol in questo 2019. Bocciati, al contrario, praticamente in toto i compagni in attacco, compreso Cristiano, oltre a unnervoso e a un Miralemdalle troppe sbavature.