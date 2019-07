Sette anni in bianconero sono sufficienti per lasciarti nel cuore un pezzetto di Juventus. Stephan Lichtsteiner, la scorsa stagione all'Arsenal, ha postato una foto sul suo profilo Twitter che non ha bisogno di commenti. Parla da sola, insomma, come parla da sola la fede, calcistica s'intenda, del terzino svizzero, attualmente senza squadra. "Fino alla fine", quindi, riprendendo le parole dello stesso Lichtsteiner, sempre che quella fine non possa essere ancora in bianconero. Chissà.