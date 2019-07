La Juventus ha festeggiato quattro rientri in gruppo nella ripresa odierna degli allenamenti al Training Center della Continassa, in seguito alla tourneé in Asia, trascorsa tra luci e ombre con le partite contro Tottenham, Inter e Team K-League. Non soltanto Rodrigo Bentancur e Juan Cuadrado, che hanno fatto ritorno a Torino dopo le meritate vacanze, in seguito alla Copa America con Uruguay e Colombia, ma anche Douglas Costa e Sami Khedira, che hanno ripreso ad allenarsi con la squadra. Lo racconta il sito ufficiale bianconero:



"Chiusa l’avventura in Asia durante lo Juventus Summer Tour 2019: powered by Jeep, i bianconeri hanno ripreso il lavoro di preparazione tra le mura di casa del JTC Continassa.



Doppia seduta con attivazione e lavoro per reparti al mattino, e lavoro atletico e partitella al pomeriggio. Al gruppo si sono uniti Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur, dopo aver svolto le consuete visite mediche di rientro al J|Medical.



Il rientro dei due sudamericani non è l’unica buona notizia di giornata, perché sono tornati ad allenarsi con la squadra anche Sami Khedira e Douglas Costa.



Domani è in programma un’altra doppia seduta".