Per la gioia di tutti i tifosi della Juventus il gruppo, pressoché al completo dopo la maggior parte dei rientri dai vari impegni delle Nazionali, è tornato ad allenarsi al Training Center della Continassa nel pomeriggio. E il club bianconero ha raccolto le migliori immagini in un fantastico video di un minuto, pubblicato tramite i propri account social. Un modo anche per rivedere con il gruppo Danilo e Aaron Ramsey, dopo i problemi fisici del recente periodo.