11







di Lorenzo Bettoni

Un anno dopo il mercato della Juve dipende ancora da...Allegri. Sì perché l'ex allenatore bianconero si appresta a tornare in panchina dopo un anno sabbatico retribuito dalla Vecchia Signora. Al momento c'è in pole il PSG anche se Max sogna sempre la Premier dove però tutti i posti in panchina tra i top club sono occupati, ad eccezione di quelli fuori dalla Champions, che però il tecnico toscano considera una priorità. Squadre come lo United, ad esempio, sono piani B proprio perché ad Old Trafford mancherà la coppa dalle grandi orecchie. Allegri vuole un progetto per vincere subito e Parigi ad oggi sembra la destinazione perfetta. Tanti calciatori della Juve sono rimasti molto legati al tecnico bianconero e al suo staff, chi chiederà Max nella sua prossima avventura?



DIFESA - Là dietro Allegri ha uno dei suoi pupilli: Mattia De Sciglio. Il difensore ex Milan era già stato ad un passo dal PSG lo scorso gennaio. La Juve ed i parigini erano ad un passo dallo scambio tra MDS e Kurzawa ma alla fine non hanno trovato la quadra giusta e l'affare è saltato. De Sciglio resta uno di quelli che Allegri potrebbe chiedere ma non è l'unico.