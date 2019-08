La Juventus è tornata ad allenarsi questo pomeriggio al Training Center della Continassa. Questo il comunicato a riguardo dal sito ufficiale bianconero:



"Lunedì, inizio di settimana e ripresa dei lavori per la Juventus. Si avvicinano i prossimi due impegni per il gruppo, sabato a Stoccolma contro l’Atletico Madrid in ICC e mercoledì prossimo a Villar Perosa: dopo la pausa di ieri, dunque, la squadra è tornata in campo, con Alex Sandro e Dybala, rientrati dalle ferie.



Una sola seduta in programma oggi, con il gruppo impegnato all'inizio sulla preparazione atletica. A seguire, partitella e infine i bianconeri si sono concentrati sui calci piazzati.



Domani doppia seduta, la prima ovviamente al mattino".