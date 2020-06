5









Le critiche sono piovute a fiume, e non hanno fatto altro che condannare Maurizio Sarri per gli stessi temi che la quarantena aveva, temporaneamente, richiuso nel vaso di Pandora. La sconfitta della Coppa Italia è stato il pretesto per riaprirlo e calcare la mano sulla mancanza del bel gioco, cavallo di battaglia del tecnico toscano, e sulla sua compatibilità con il mondo Juve. Mettiamoci in mezzo che c’è chi rimpiange ancora Massimiliano Allegri. Ovviamente non c’è solo lui sul banco degli imputati (dai giocatori alla dirigenza), ma il fruttalo di critiche, come riporta il Corriere dello Sport, ha riportato in auge sui social l’hashtag #SarriOut, utilizzato più volte dal popolo bianconero per esprimere contrarietà nei confronti dell’operato di Sarri, la cui svolta non è mai stata accettata fino in fondo dalla tifoseria, a partite dal primo giorno.



Sfoglia la gallery per vedere i commenti dei tifodi juventini con #SarriOut