Economisti, giuristi e scienziati. Secondo quanto riporta Repubblica nella sua versione on-line il Governo sta studiando un gruppo di lavoro con deleghe ministeriali e il un mandato di ricostruire il Paese. In pole position per presiedere questo "comitato" c'e' Vittorio Colao, manager internazionale ed ex amministratore delegato di Vodafone. "Per ​la per la costituzione di questa task force - scrive Repubblica - sono stati consultati sia i partiti che compongono la maggioranza, sia il Quirinale".