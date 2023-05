Delusione e un po' di sconcerto in casa Juve per il -10 in classifica, come dimostrato dal comunicato bianconero apparso dopo la sentenza, che ha raccontato anche di un club sconfortato ma deciso a riprendersi i punti conquistati sul campo. "E ovviamente lo scoramento è aumentato dopo che la Corte ha diramato il dispositivo che grossomodo confermava la richiesta di Chiné dando di fatto sostanza - al di là del meno dieci - a tutte le riflessioni, i pensieri e i retropenseri di chi riteneva che semplicemente si puntasse a togliere la Juventus dall’Europa", scrive Tuttosport.La sensazione, una volta di più, in casa Juve è di aver subito né più e né meno che una ingiustizia, specialmente pensando a modi e tempi. Così la Juve medita di dare ancora battaglia e giocarsi un sesto round ricorrendo al Collegio di Garanzia presso il Coni, ma prima dovrà leggere le motivazioni, attese entro una decina di giorni dalla pubblicazione del dispositivo. Il termine per presentare il ricorso è poi di 30 giorni dalla pubblicazione delle stesse eStrada remota, ma tecnicamente praticabile, sottolinea il quotidiano.