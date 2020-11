1









Prima gli occhi erano puntati su Gerardo Mastrandrea, Giudice Sportivo della Lega Serie A. Poi si sono spostati su Piero Sandulli, giudice del Tribunale d'appello della Federcalcio. Adesso il focus è tutto sul Collegio di Garanzia del Coni, al quale si rivolgerà Aurelio De Laurentiis per far esaminare la sentenza su Juventus-Napoli, che ha ribadito la sconfitta per 3-0 a tavolino e il punto di penalizzazione in classifica per la squadra partenopea. E a Radio Punto Nuovo ha parlato Mario Sanino, presidente della I Sezione del Collegio chiamato a deliberare: "Il Collegio di Garanzia è l'ultimo organo di giustizia sportiva ed esamina l'ultimo grado delle Corti delle Federazioni. Noi possiamo esaminare solo le violazioni di norme o difetto di motivazione. Questo collegio ha sei anni di vita, visto che esiste dal 2014, e i consulenti del Napoli sapranno individuare eventuali violazioni di disposizioni di legge, l'avvocato Grassani è conosciuto e stimato nell'ambiente. Sezioni unite? Presiederà Frattini con tutti i presidenti di sezioni e il punto di penalizzazione si potrà anche togliere nel caso di violazioni di norme. Dipende quali violazioni sottoporrà il Napoli, poi la Corte d'Appello Figc dovrà poi uniformarsi ai principi che darà il Collegio se sarà rimandata alla Corte, uniformandosi a questo principio di diritto".