Oggi al Tribunale d'appello della Figc l'avvocato del Napoli Mattia Grassani ha espresso la linea del club partenopeo nell'ambito del ricorso contro il 3-0 a tavolino per la Juventus con relativo punto di penalità in classifica. Come riporta Sky Sport Grassani ha confermato il ruolo dominante della Asl Napoli 2 e ha portato elementi concreti come le prenotazioni dei viaggi per Torino che dimostrerebbero la buona fede del club partenopeo. Ricordando l'episodio analogo della trasferta di Bologna nella quale il Napoli era partito il giorno stesso del match.