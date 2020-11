Oggi finalmente arriverà la sentenza d'appello dal Tribunale della Figc riguardo al ricorso presentato dal club di De Laurentiis su Juventus-Napoli, il match mai disputato domenica 4 ottobre. E che si potrebbe disputare se il giudice preposto accoglierà le istanze partenopee e ribalterà il verdetto del Giudice Sportivo Mastrandrea (3-0 a tavolino per la Juve e penalità in classifica per il Napoli). Ma chi è questo giudice federale chiamato oggi a decidere? Piero Sandulli, che già incrociò la Juve ai tempi di Calciopoli. Andrea Agnelli ha deciso di non ricusarlo nonostante alcune dichiarazioni radiofoniche di Sandulli all'indomani del non-match dell'Allianz Stadium