Il Napoli ha presentato nei giorni scorsi il ricorso sul verdetto del Giudice Sportivo della Lega Serie A sulla partita con la Juventus, non giocata domenica 4 ottobre e risolta da Mastrandrea col 3-0 a tavolino per la Juve e il punto di penalità in classifica per il club di De Laurentiis. Oggi Repubblica ci informa che la Corte d'appello della Figc si pronuncerà l'11 o il 18 novembre. Circa due settimane di attesa, dunque, per una vicenda che potrebbe andare poi ancora avanti se il Napoli non dovesse essere soddisfatto di tale sentenza d'appello e decidesse di ricorrere al Coni.