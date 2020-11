Il ricorso al CAS (Corte d'appello della Figc), presentato dal Napoli per la sentenza del Giudice Sportivo Mastrandrea di assegnare il 3-0 a tavolino alla Juventus e il punto di penalità in classifica per la partita non giocata causa assenza dei partenopei il 4 ottobre, troverà presto il suo verdetto. Il Corriere dello Sport infatti ci informa cheIl giudice, a scanso di ricusazione da parte della Juve , saràIn caso di esito avverso, De Laurentiis ricorrerà al Collegio del Coni.