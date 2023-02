La Juve ha presentato al Collegio di Garanzia del CONI il ricorso per la sentenza. Secondo l'edizione odierna di Tuttosport sono tre i possibili scenari: in caso di ricorso accolto, si tratterebbe l’annullamento della sentenza e la rimozione della penalità di 15 punti. In caso di ricorso rigettato, si avrebbe la conferma della sentenza e della penalizzazione. Infine, un terzo scenario è il possibile rinvio alla Corte d’Appello federale per la correzione di eventuali vizi.