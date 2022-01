Intervenuto a Radio Marte, l'avvocato Eduardo Chiacchio ha detto la sua sul possibile ricorso della Juve - di cui si è parlato nelle ultime ore - per l'impiego da parte del Napoli di Rrahmani, Zielinski e Lobotka nel big match di ieri all'Allianz Stadium, che secondo l'ASL avrebbero dovuto rispettare un periodo di quarantena per essere entrati in contatto con soggetti positivi. Ecco l'opinione del legale: "A mio avviso non ci sono margini (per il ricorso, ndr.). In materia Covid-19 non è stata regolamentata la possibilità di perdita della gara in caso di calciatori non in regola con le normative o addirittura positivi".