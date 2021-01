L'ultimo #SampJuve?



Deciso da due



Oggi alle 18 a Marassi andrà in scena Sampdoria-Juventus, una partita che in passato a visto tanti bei gol segnati nelle porte dello stadio Luigi Ferraris di Genova. Soprattutto nell'ultima occasione in cui questa sfida ha avuto luogo nel capoluogo ligure: 18 dicembre 2019, gara d'andata della scorsa stagione, i bianconeri di Sarri vincono 2-1 con due magie balistiche e tecniche di Paulo Dybala (volée mancia schiacciata) e Cristiano Ronaldo (uno stacco di testa infinito che ha fatto il giro del mondo).