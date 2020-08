Simone Padoin è passato alla storia della Juventus come "il talismano". Un giocatore non dalle qualità di un fuoriclasse, ma dall'encomiabile spirito di sacrificio e di squadra. Tanto da aver militato in bianconero per quattro anni e mezzo entrando nel cuore dei tifosi. Sempre pronto a metterci il massimo quando chiamato in causa, in diversi ruoli dal centrocampo alle corsie laterali. E qualche gol Padoin l'ha pure segnato: il primo di essi a marzo 2012, in un 5-0 sul campo della Fiorentina. Rivedete quella rete nel video condiviso oggi dalla Juve sul suo profilo Twitter!